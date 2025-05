Na gradbišču večnamenskega kompleksa Emonika na območju ljubljanske železniške postaje so danes s slovesnostjo in zakopom časovne kapsule obeležili začetek glavnih gradbenih del v okviru trenutno največjega nepremičninskega projekta v državi. Sodelujoči so projekt označili kot izraz zaupanja v Slovenijo in kot priložnost za domače gospodarstvo.