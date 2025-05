Pametna ura Huawei Watch 5, ki združuje prestiž in preciznost Ekipa Pametne ure so danes več kot le podaljšek pametnega telefona. Postajajo nepogrešljiv osebni pripomoček za spremljanje zdravja, športnih aktivnosti in celo izražanje sloga. Huawei z modelom Watch 5 dokazuje, da lahko te elemente združi v napravi, ki je tako tehnično dovršena kot oblikovno privlačna.



Več na Ekipa.si

Sorodno Omenjeni Huawei Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Asta Vrečko

Matjaž Han