Otok in EU za boljši trgovinski in obrambni odnos 24ur.com Velika Britanija in Evropska unija sta se dogovorili o najpomembnejši ponovni vzpostavitvi odnosov po Brexitu, s čimer so na Otoku odpravili nekatere trgovinske ovire in povečali sodelovanje na področju obrambe, da bi pomagala rasti svojega gospodarstva in okrepila varnost na celini.

Sorodno