Na Kobariškem ukradena traktorja našli v FJK Primorski dnevnik V FJK so v noči na soboto našli dva traktorja, ki sta bila ukradena lastnikom na območju naselja Staro selo v občini Kobarid. Enega je neznani storilec ukradel z dvorišča pred hišo, drugi je bil parkiran pri gospodarskem poslopju. Policisti pozivajo k ustreznemu preventivnemu ravnanju. Kot so navedli na Policijski upravi Nova Gorica, so traktorja italijanski varnostni organi našli v noči na soboto ...

