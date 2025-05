Navajeni smo, da operaterji odklepajo televizijske sheme za vse naročnike v božično-novoletnem obdobju. Tokrat pa se je Telemach odločil za podobno potezo med poletnimi dopusti, vendar bodo darila deležni naročniki na mobilno telefonijo. Telemach vsem obstoječim in novim naročnikom na mobilne pakete Več v aplikaciji EON do sredine avgusta omogoča dostop do dodatnih televizijskih programov. »Upo ...