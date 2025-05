Dubaj - Cedevita Olimpija: "Tako atraktivna serija si zasluži tretjo tekmo" RTV Slovenija 117 dni so bili košarkarji Dubaja neporaženi. 19. januarja so klonili pred Cedevito Olimpijo, potem pa nanizali 14 zmag. 16. maja so znova morali priznati premoč zmajem, s katerimi se bodo v torek pomerili za mesto v polfinalu Lige ABA.

