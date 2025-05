Brez diagnoze, brez katarze Dnevnik Kadar gledališče v repertoarju napove dramo, ki se dotika identitete, vere, znanosti in etike, je pričakovati uprizoritev, ki bo vstopila v srčiko sodobnih konfliktov in se morda celo dotaknila bolečih mest s potrebno mero ostrine in občutljivosti.

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Primož Roglič

Matjaž Han

Tadej Pogačar