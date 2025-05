Ministrica Fajon: Slovenija in Luksemburg skupaj za močnejšo EU Vlada RS Ministrica Tanja Fajon se je srečala z ministrom za zunanje zadeve in zunanjo trgovino ter ministrom za sodelovanje in humanitarno dejavnost Luksemburga Xavierom Bettelom. Sogovornika sta se strinjala, da Slovenijo in Luksemburg povezujejo odlični dvostranski odnosi, brez odprtih vprašanj, ki temeljijo na skupnih evropskih vrednotah, in podobnih pogledih na številne evropske in mednarodne izzive.

