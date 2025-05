CELJE Izliv onesnažene vode v Medlogu Novice.si V bližini poslovne cone v Medlogu pri Celju je danes prišlo do onesnaženja Savinje. Iz jaška je iztekla znatna količina sivomodre snovi neznanega izvora, iztekanje pa so gasilci kmalu omejili. Po prvih podatkih naj ne bi šlo za ljudem in ribjemu življu nevarno snov, temveč za vsebnost na vodni osnovi, so pa nanjo postali pozorni sprehajalci ob reki. Nacionalni laboratorij bo predvidoma jutri postr ...

Sorodno



















Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Han

Edo Terglav

Primož Roglič