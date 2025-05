Terglav: borbenost in ekipni duh sta na koncu naredila razliko 24ur.com Slovenskim hokejistom je uspelo. Po 20 letih nenehnega skakanja med divizijami se jim je uspelo obdržati med elito. Varovanci Eda Terglava so dobili zadnjo tekmo svetovnega prvenstva elitne skupine, s čimer so si zagotovili obstanek v družbi najboljših ekip tudi za prihodnjo sezono, v kateri bodo igrali na svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Švica.