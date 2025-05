Maja letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne – datuma, ki ga vladajoča levica in z njo povezane institucije predstavljajo kot veličasten trenutek slovenske zgodovine. Po državi se vrstijo slovesnosti, govori o “svobodi”, “zmagi nad fašizmom” in “narodnoosvobodilnem boju”, dvigovanje zastav in čaščenje partizanskega mita. Vendar pa je pogled skozi drugo stran medalje bistveno manj slavnos ...