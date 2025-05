Z zakonom do lastništva zaposlenih v podjetjih prek zadruge Cekin.si Na ministrstvu za solidarno prihodnost so pripravili osnutek zakona o lastniški zadrugi delavcev, s katerim želijo sistemsko urediti vključevanje delavcev v lastništvo podjetij, predvsem v luči vprašanja lastniških nasledstev v malih in srednjih podjetjih. Zdaj gre v javno obravnavo, vlada naj bi ga potrdila do poletnih počitnic.

