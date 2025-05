Za brutalno zlorabo Siola in teptanje novinarstva krivi Golob, Debeljak, Črnčec, Žel in Vukovićeva. Zrelo za preiskovalko! Pozareport.si Potem ko je Damir Črnčec med božičnimi prazniki na sporni način postal pomočnik oziroma svetovalec predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga (Žige Debeljaka), pristojen za korporacijsko varnost, nekaj tednov tednov kasneje (februarja letos) pa prevzel Telekomovo hčerinsko družbo TS Media in portal Siol (z nastavitvijo Rolanda Žela za direktorja), čemur je sledila zamenjava odgovornega ured ...

Sorodno