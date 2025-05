Velika Britanija, Kanada in Francija zagrozile s sankcijami proti Izraelu RTV Slovenija Skupina 22 držav, vključno z Nemčijo, Francijo, Združenim kraljestvom, Kanado in Slovenijo, je v ponedeljek pozvala Izrael, naj v celoti odpravi blokado dobav pomoči v Gazo. London, Pariz in Ottawa so v ločeni izjavi v nasprotnem zagrozili s sankcijami.

Sorodno