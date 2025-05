Žal niso dobili etape za Rogliča, si je pa Novo Gorico podčrtal Govekar Sportal Čeprav je Nova Gorica Evropska prestolnica kulture vse leto, pa bo skoraj zagotovo največ ljudi privabila to soboto, ko se bo na mestnih ulicah in s ciljem na Trgu Evrope razpletla 14. etapa kolesarske dirke po Italiji. Ravninska etapa za šprinterje bo imela pred tem nekaj klancev v Goriških brdih. V mestu in Brdih si od gostovanja Gira obetajo predvsem turistične učinke. Za ljubitelje kolesarstva...

