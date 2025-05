Slovensko turistično podjetje v roke investicijskega sklada Svet 24 Postopek prodaje turističnega podjetja Unitur skladu Advance Capital Partners je uspešno zaključen, so prek Ljubljanske borze danes sporočili iz družbe Unior. Izpolnjeni so bili vsi pogoji in kupec je v celoti poravnal kupnino, so navedli pri dosedanjem lastniku Uniturja.

Sorodno