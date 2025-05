So zdravničin podpis ponarejali brez njene vednosti? SiOL.net Ljubljanska policijska uprava preverja prijavo o domnevni zlorabi, ki naj bi se dogajala na Gorenjskem. Preverjajo, ali je zdravnica, ki se je podpisala pod spričevala o zdravstveni sposobnosti za udeležbo v prometu in nošenje orožja, sploh opravila preglede, poroča Delo. Omenjena zdravnica naj v času, ko so bila spričevala izdana, sploh ne bi več delala v ambulanti.

