FOTO: Civilna iniciativa Selnica proti projektu ČHE Kozjak, DEM zagovarja projekt Lokalec.si V Selnici ob Dravi so občani na zboru izrazili močno nasprotovanje gradnji črpalne hidroelektrarne Kozjak, ki jo načrtujeta Eles in Dravske elektrarne Maribor (DEM). Več kot 200 udeležencev je soglasno podprlo nasprotovanje, predvsem zaradi skrbi za varnost, vplive na okolje in prometno obremenitev naselja. Civilna iniciativa zahteva neodvisne študije vplivov, jasne odgovore glede alternativ in d ...

Omenjeni Dravske elektrarne Maribor

Eles

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor