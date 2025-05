Delavki več let plačevali nižjo stimulacijo, ko je skrbela za bolnega otroka N1 Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri variabilnem delu stimulacije pri delavki, ki so ji v podjetju več let izplačevali nižji znes

