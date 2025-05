Nedeljska toča v Goriških brdih prizadela sadje in vinsko trto SiOL.net Sodra, ki je v nedeljo dopoldan in popoldan padala na ožjem območju Goriških brd, je močno prizadela sadje in vinsko trto. Sodra je sicer padala na ozkem območju Goriških brd, vendar je tam precej sadjarjev. Branimir Radikon iz kmetijske svetovalne službe pravi, da bo češenj za prihajajoči praznik v začetku junija vseeno dovolj.

