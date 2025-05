Trenerska smučarska afera: trpinčil, zbadal in poniževal tekmovalke 24ur.com Po koncu tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju se je francoska reprezentanca znašla sredi hudih obtožb nekdanjih in zdajšnjih tekmovalk, ki so za časnik Le Monde spregovorile o večletnih psihičnih zlorabah. Te so vključevale trpinčenje in zbadanje, neetično in ponižujoče ravnanje nekdanjega trenerja.

