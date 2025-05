Preostanek tedna deževen, v noči na petek prehod hladne fronte 24ur.com Pred nami so vremensko nestanovitni dnevi. Vse do petkovega jutra na Agenciji za okolje napovedujejo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, najbolj moker bo četrtek.

