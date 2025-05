Minister mag. Props podelil priznanja naj prostovoljcema zaposlenima v javni upravi Vlada RS Minister za javno upravo mag. Franc Props je na Slovesnem dnevu prostovoljstva v Trbovljah nagovoril zbrane in podelil priznanja prejemnikoma naziva Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi. Gre za osrednji dogodek letošnjega Nacionalnega tedna prostovoljstva, s katerim Slovenska filantropija ozavešča o pomenu in vlogi prostovoljstva.

Sorodno Omenjeni Celje

Franc Props Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Dončić