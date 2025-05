Društvo novinarjev je ogorčeno nad umikom zakona o medijih s seje DZ-ja RTV Slovenija V Društvu novinarjev Slovenije so ogorčeni nad odločitvijo koalicije, da s seje DZ-ja umakne tretjo obravnavo in sprejem zakona o medijih. Opozorili so na nujnost sprejema zakona, od poslancev pa pričakujejo, da bodo zakon sprejeli na junijski seji.

Sorodno







Omenjeni Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša

Boštjan Koritnik

Luka Dončić