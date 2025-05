Nagrada vilenica mojstru sodobnega romanopisja Georgiju Gospodinovu Primorski dnevnik Nagrado vilenica, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu, letos prejme bolgarski literat Georgi Gospodinov. Pri Društvu slovenskih pisateljev so ga razglasili na današnji novinarski konferenci in ga označili za mojstra sodobnega romanopisja. Slovenska avtorica v središču festivala bo koroška pisateljica Maja Haderlap. Kot piše v utemeljitvi, je bolgarski pisatelj, pesnik, esejist in ...

