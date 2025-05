Imeniten slovenski dan v Parizu, uspelo tudi Juvan! Sportal Vse tri slovenske predstavnice so uspešno preskočile prvo od treh ovir v kvalifikacijah za odprto teniško prvenstvo Francije. Po Tamari Zidanšek in Veroniki Erjavec si je nastop v drugem krogu zagotovila tudi Kaja Juvan, ki je bila v dveh nizih boljša od Tajke Lanlane Tararudee s 7:5 in 6:3.

