Poročali smo že, da je Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti pred današnjo sejo mestnega sveta mestne občine Maribor. izjavila, da so proti današnji obravnavi predloga Strategije razvoja mestnih četrti in krajevnih skupnosti. To jim je na seji tudi uspelo, želijo namreč, da o tem več izvedo občani in občanke, ki naj dajo tudi svoje predloge. Namesto današnje obravnave na ...