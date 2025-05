V neurju v Franciji trije mrtvi, z vlaka rešili več sto ljudi Dnevnik Jugozahod Francije je v ponedeljek prizadelo neurje s točo in obilnimi padavinami, zaradi česar je več hiš pod vodo. V departmaju Var so narasle vode terjale tri življenja, so danes sporočile lokalne oblasti. Zaradi neurja so morali ponoči med

