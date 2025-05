Minister v Novi Gorici: Varnost v občini je dobra Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič sta se v Novi Gorici srečala z županom Mestne občine Nova Gorica Samom Turelom. Pogovarjali so se o varnosti v občini in aktivnostih policije v sklopu 14. etape kolesarske dirke Giro d'Italia, ki bo 24. maja 2025 potekala tudi v Goriških brdih in Novi Gorici.

