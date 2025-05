Mestni svet Mestne občine Maribor je na današnji seji potrdil višje cene grobnin in ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Mestni svet Mestne občine Maribor je predlog s strani krajevnih skupnosti, ki imajo pokopališča v upravljanju, potrdil in tako določil predlagano ceno grobnine za enojni grob v višini 27,61 evra (vrez DV) na leto. Gre za šest manjših pokopališčih. To so pokopal ...