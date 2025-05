“Selitve tako fizičnih kot pravnih oseb se dogajajo, toda ocenjujem, da le-te še nimajo bistvenega vpliva na proračun. Večjo težavo vidim v tem, da so odraz naše neugodne davčne zakonodaje, in tisti, ki so enkrat odšli, se bodo težko vrnili. Poleg tega pa je to slab znak tudi drugim, ki bi želeli priti v Slovenijo,” meni davčni strokovnjak Simič. “Zlasti bi poudaril nujnost predlagane razbreme ...