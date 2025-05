Prva uspešna presaditev mehurja odpira novo poglavje medicine Lokalec.si Kirurgi v Los Angelesu so aprila opravili prvo na svetu uspešno presaditev celotnega mehurja pri človeku, kar predstavlja pomemben preboj za bolnike z resnimi boleznimi mehurja. Poseg je bil izveden pri 41-letnem Oscarju Larrainzarju, ki je bil sedem let na dializi Bolniku, ki mu je zaradi raka pred leti odstranilo velik del mehurja in kasneje tudi obe ledvici, so med približno osemurno operacijo ...

