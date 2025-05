Nič več en korak nazaj in dva naprej, ampak dva naprej in enega nazaj Demokracija Piše: Jože Biščak Morda bo kdo mislil, da so slovenski levičarji tisti, ki se od tujih ideoloških somišljenikov učijo, kako onemogočiti svoje politične nasprotnike. Kratek pogled v dogajanje v tem tisočletju pokaže, da je prav obratno; da je slovenska levica tista, ki je (zaradi nikoli izpeljane lustracije) ugrabila državo in podsisteme ter pokazala progresivcem po svetu, kako najprej demonizirati ...