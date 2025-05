Napeto v Cannesu: Denzel Washington ostro nad fotografa, to mu je rekel! zurnal24.si Na filmskem festivalu v Cannesu je v nedeljo zvečer prišlo do nepričakovanega izbruha med hollywoodskim zvezdnikom Denzelom Washingtonom in vsiljivim fotografom.

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Milan Mandarić

Aleš Bržan