Goriški prostor bo v začetku junija prizadel ... potres. K sreči bo šlo le za čezmejno vajo, ki jo bodo med 5. in 8. junijem izvedli na območju občin Nova Gorica, Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Ajdovščina. Včeraj so čezmejno vajo Potres GOin4SAFETY predstavili na goriški občini. Med drugim so povedali, da bo vaja namenjena izboljšanju pripravljenosti in usklajevanju ...