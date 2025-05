Trinajsti paket osnutkov sklepov vlade za objekte, ki jih je treba zaradi ogroženosti odstraniti Vlada RS Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih je danes poslala občini Ljubno, Rečica ob Savinji, Litija, Hrastnik in Slovenska Bistrica osnutke sklepov vlade, ki se nanašajo na objekte, opredeljene v 151. a členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) iz avgusta 2023.

Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Milan Mandarić

Aleš Bržan