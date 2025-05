Oh! Jazz in United Group sklenila partnerstvo za ekskluzivno jazzovsko vsebino v jugovzhodni Evropi Računalniške novice V okviru partnerstva bo Oh! Jazz od 20. maja dalje prva mednarodna jazzovska platforma v Sloveniji, na Hrvaškem in Bolgariji, kmalu pa tudi v Grčiji. Oh! Jazz in United Group sklenila partnerstvo za ekskluzivno jazzovsko vsebino v jugovzhodni Evropi objavljeno na Računalniške novice.

