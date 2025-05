Svetovni dan meroslovja 2025 in 150 let Metrske konvencije Vlada RS 20. maja 2025 po vsem svetu obeležujemo svetovni dan meroslovja, ki letos sovpada z izjemno pomembno obletnico: 150 let od podpisa Metrske konvencije, mednarodnega sporazuma, ki je leta 1875 v Parizu postavil temelje za enoten, globalno usklajen in zaupanja vreden sistem merjenja po vsem svetu.

