Ezra Miller po skoraj dveh letih spet na rdeči preprogi, nosil naj bi četniško čepico RTV Slovenija Na rdeči preprogi na festivalu v Cannesu se je presenetljivo pojavil tudi Ezra Miller. To je bil njegov prvi javni nastop po letu 2023, ko je zašel v težave. Nekateri so se obregnili ob njegovo izbiro pokrivala – zdi se, da je to nosilo četniški simbol.

