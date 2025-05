Matic, 8-letni deček s hudo redko boleznijo Duchennovo mišično distrofijo, je po več mesecih upanja, negotovosti in velike solidarnosti slovenskega naroda včeraj v ZDA prejel revolucionarno gensko zdravilo Elevidys. Zdravljenje, ki so ga omogočile donacije dobrih 2,1 milijona evrov, mu daje novo možnost za življenje in upanje za prihodnost. Zdravilo je Matic prejel v bolnišnici Nemours Children’s ...