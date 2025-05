Posvet o novostih pri zaposlovanju in prebivanju tujcev Vlada RS 28. maja 2025 bo v konferenčni dvorani Upravne enote Ljubljana (Linhartova cesta 13) med 10.00 in 12.00 potekal posvet o aktualnih spremembah na področju zaposlovanja in prebivanja tujcev. Dogodek organiziramo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje.

