FOTO in VIDEO: Letos ulična četvorka v Mariboru na Lentu Lokalec.si Maturanti so točno opoldne v več krajih po Sloveniji zaplesali četvorko in se tako simbolično poslovili od srednje šole. V Mariboru so letos zaplesali na Lentu. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno. Ob spremljavi Straussove melodije iz operete Netopir se bodo zavrteli tudi po nekaterih drugih evropskih mestih.

