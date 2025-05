Teja Oblak o pripravah na EP: v ekipi je dobra energija 24ur.com Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se v Mariboru pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo od 18. do 29. junija potekalo v Italiji, Nemčiji, Grčiji in na Češkem. Slovenke so pred vrhuncem sezone skoraj v popolni postavi, saj manjka le še naturalizirana Američanka Jessica Shepard.