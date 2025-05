Spor o zemljiščih za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog gre na sodišče 24ur.com Na kranjskem okrožnem sodišču se bo nadaljeval spor med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter podjetjem Merlak Investicije v zvezi z zemljišči za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog v Ukancu. Neuspešna pogajanja o lastništvu zemljišč, ključnih za investicijo, so pripeljala do sodne obravnave. Država trdi lastništvo, Merlak se sklicuje na načelo zaupanja v zemljiško knjigo.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Robert Golob

Denis Avdić

Romana Tomc