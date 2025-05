Ministrica Fajon poziva k okrepitvi partnerstva med EU in Afriko za trajen mir in stabilnost Vlada RS Ministrica Tanja Fajon je sodelovala na tretjem ministrskem srečanju med EU in Afriško unijo. V razpravi o miru, varnosti in upravljanju je med drugim poudarila: »Stabilnost in mir lahko dosežemo samo skupaj – z usklajenim delovanjem in enotnim glasom. V Sloveniji aktivno delamo na krepitvi sodelovanja z afriškimi državami.« Ministrsko srečanje sicer poteka prvič od začetka vojne v Ukrajini.