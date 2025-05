No, nekako tako bi lahko tolmačili zavezo podjetja HONOR, da bo za prihajajočo družino pametnih telefonov HONOR 400 zagotavljala 6 let posodobitev sistema Android. Omenjena družina bo poleg tega prva prinesla napredne zmogljivosti umetne inteligence, razvite s pomočjo tehnologij podjetja Google, so včeraj obdelodanili na konferenci Google I/O 2025. V ospredju razvoj in implementacija Androida ...