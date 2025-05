Vlada že med revizijskim postopkom nadgradila sistem upravljanja Načrta za okrevanje in odpornost Vlada RS Vlada, Ministrstvo za finance in Urad za okrevanje in odpornost objavljajo skupni odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije glede upravljanja izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost. Vlada je že med revizijskim postopkom ustrezno nadgradila sistem upravljanja načrta, zato računsko sodišče priporočil v revizijskem poročilu ni podalo.

