Evropska nogometna zveza Uefa je na seji izvršnega odbora v Bilbau, kjer bo zvečer na vrsti finale evropske lige med Tottenhamom in Manchester Unitedom, potrdila, da bodo gostitelji evropskega prvenstva 2028 Anglija, Irska, Škotska in Wales morali igrati kvalifikacije, a dve mesti zanje bosta zagotovljeni, so poročale agencije.



