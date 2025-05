S helikopterjem iskali vlomilce v vozila na Bledu 24ur.com V ponedeljek so gorenjski policisti na območju Bleda obravnavali dva primera vloma v parkirana vozila. Enega od osumljencev so pridržali v obsežni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter. S Policijske uprave Kranj so sporočili še, da identiteto morebitnih drugih storilcev še ugotavljajo.

Sorodno

















Omenjeni Kranj

Ljubljana

Peugeot Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Marta Kos