Kmetijske stanovske organizacije odločno poudarjajo, da so bile vselej pripravljene na konstruktiven dialog in sodelovanje. Zavezane so namreč iskanju rešitev, ki bi zagotovile trajnostni razvoj kmetijstva ter zaščitile interese slovenskih kmetov, sporoča Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Čeprav so končno prejele odgovore na njihove pripombe, ti niso vsebinsko utemeljeni, opozarj ...